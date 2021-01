Ora è ufficiale: Pellè è svincolato e guarda alla Serie A, la Fiorentina lo prende in considerazione?

Dopo quattro anni Graziano Pellè ha deciso di lasciare la Cina e lo Shandong Luneng, con l’intenzione di tornare in Europa e magari anche in Italia dove manca da nove stagioni. Lo ha annunciato proprio il suo club che non avrebbe rinnovato il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre e a questo punto l’attaccante è libero e parametro zero. La Fiorentina potrebbe prenderlo in considerazione come punta di peso da inserire in rosa ma quel tipo di giocatore lo cercano anche Juve e Inter, che renderebbero molto complicato lo scenario.

