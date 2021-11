Ora gli occhi di Mourinho arrivano anche su Celik, il turco che piaceva tanto alla Fiorentina

Prima di Odriozola, l’ipotesi numero uno per la fascia destra difensiva si chiamava Zeki Celik, per il quale la Fiorentina aveva proposto sui 12 milioni al Lille, che però ne voleva almeno 20. Il 24enne è reduce da Ligue 1 e Supercoppa di Francia vinte (quest’ultima anche con il gol decisivo al Psg), per questo la sua valutazione è in ascesa. Secondo La Gazzetta dello Sport il turco è entrato ora nel mirino della Roma di Mourinho, che lo punta già per gennaio: per il club viola invece si parla di vecchia suggestione, vista la preferenza data alla più economica soluzione Odriozola.