Ora il rinvio a lunedì di Udinese-Fiorentina può essere una probabile opzione, ma la colpa è di… Juve-Inter!!

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, prenderebbe sempre più piede l’opzione di giocare Udinese-Fiorentina lunedì a porte aperte. Ancora non è incredibilmente arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte della Lega Calcio sulla partita che, al momento, si dovrebbe giocare (come da calendario) sabato alle 18.00. Il rinvio a lunedì (a porte aperte) però potrebbe non riguardare soltanto la Fiorentina ma tutte le gare di Serie A, compreso il big match Juventus-Inter. La decisione potrebbe essere presa proprio per non far giocare a porte chiuse quest’ultima partita. Nel caso non dovesse arrivare nessuna comunicazione la Fiorentina dovrebbe giocare l’anticipo di sabato a porte chiuse, nonostante il divieto della regione del Friuli. Un intreccio incredibile, che a meno di 48 ore dal match, non ha ancora trovato soluzione.