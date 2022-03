Ordine: “Calcio italiano vecchio e stantio. Stipendi e calciatori sopravvalutati. Berardi non vale 30 milioni. Non è mai uscito dalla pianura padana nell’affrontare i suoi avversari”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto così a Radio Toscana a proposito dell’incredibile esclusione dell’Italia dal prossimo mondiale in Qatar: “Quello che è successo ieri è la logica e naturale conseguenza di un periodo buio che stiamo vivendo dal 2010 ormai. Fatta eccezione per il mese dell’Europeo vinto a Wembley. Tuttavia penso che Mancini sia ancora utile confermarlo nel suo ruolo. Il suo lavoro dalle macerie del dopo Ventura è comunque ammirevole. A livello politico bisogna cambiare le idee lo schema mentale del nostro calcio vecchio e stantio. Stipendi di calciatori sopravvalutati dal punto di vista tecnico e agenti che ci marciano”.

E ancora: “Il centravanti dell’Under 21, per esempio, è Lorenzo Lucca, che ha segnato sei gol ad inizio stagione con il Pisa, e subito era stato valutato decine di milioni e accostato a tante big. Berardi invece non è mai uscito dalla pianura padana nell’affrontare i suoi avversari. Non può essere valutato uno che vale 30 milioni di euro”.