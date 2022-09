Ordine: “Sottil molto meglio dell’anno scorso, ha tecnica e velocità. Può essere interessante per tutta la Serie A. E anche suo padre…”

Il giornalista sportivo Franco Ordine è intervenuto a Radio Toscana per parlare del calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil e di una sua eventuale convocazione in Nazionale: “Può assolutamente essere un prospetto molto interessante, per tutta la Serie A. Sembra che stia facendo un po’ lo stesso percorso di suo papà“.

E spiega il paragone: “Al Sottil allenatore, fino a pochi mesi fa, nessuno avrebbe dato due lire, invece stiamo cominciando a scoprire che è capace di allestire una squadra eccellenete. L’anno scorso Riccardo era troppo esuberante e frenetico, mentre adesso ha aggiunto alla sua velocità una maggiore tecnica. Sta diventando più completo”.