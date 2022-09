Oreshchuk: “La storia di Kokorin con la Fiorentina è finita. Ma se non gioca neanche a Cipro…”

L’ex direttore sportivo della Dinamo Mosca, Roman Oreshchuk, in un’intervista rilasciata a Match TV, ha affermato che la decisione di Alexandr Kokorin di lasciare la Fiorentina e continuare la sua carriera a Cipro è stata quella giusta per lui.

“La storia con la Fiorentina è finita per lui – ha detto Oreshchuk – Kokorin è andato nella squadra capolista a Cipro e ha fatto bene se voleva dare una seconda giovinezza alla sua carriera e darsi un’altra possibilità. Non perde denaro, gioca sicuramente di più”.

Poi ha concluso: “Il campionato cipriota non è così forte, anche se è migliorato rispetto a quando ci giocavo negli anni Novanta. Se Kokorin non gioca neppure a Cipro, deve ritornare in Russia. Ma penso che si metterà in mostra all’Aris”.