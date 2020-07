Organizzarsi per una trasferta della Fiorentina (quando sarà possibile): cosa portare dietro

Sia che dobbiate recarvi fuori città per un lavoro importante, sia che vogliate seguire la Fiorentina durante una partita in trasferta (quando tornerà ad essere possibile), è molto importante organizzarsi al meglio per evitare di non dimenticare nulla di vitale. Naturalmente non parliamo di portafogli e smartphone, quelli dovreste averli sempre con voi a prescindere, ma di dispositivi e attrezzature specifiche che potrebbero rivelarsi utili in svariate situazioni.

L’indispensabile

Tra gli oggetti che non devono mai mancare, abbiamo il caricabatterie del proprio cellulare. Dimenticarlo non è la fine del mondo, ci si può fermare in qualsiasi negozio per acquistarne uno compatibile, tuttavia si rivela una vera e propria seccatura poiché dovrete sborsare denaro per qualcosa che già possedete.

Assicuratevi dunque di portarne uno da collegare alla presa di corrente a muro e magari anche uno che sia compatibile con l’accendisigari da 12 V dell’automobile se avete intenzione di viaggiare con il vostro veicolo. In questo modo non dovrete mai temere che la batteria del vostro smartphone raggiunga livelli troppo bassi.

Nel caso in cui non abbiate la possibilità di ricaricare lo smartphone attraverso una presa di corrente, ricordate che esistono sul mercato batterie portatili chiamate “powerbank“. Prima di partire dovreste caricarne una e inserirla nello zaino, con opportuno cavo USB, e sfruttarla per rifornire di energia il cellulare qualora se ne presenti l’occasione.

D’altra parte lo smartphone lo utilizziamo davvero per tutto. Potreste avere bisogno di indicazioni dal navigatore satellitare per raggiungere lo stadio, una volta arrivati probabilmente scatterete delle foto, anche durante la partita, e magari potreste voler girare un breve video dell’esultanza di Castrovilli dopo un goal. Ecco perché è facile ipotizzare che la batteria finirà presto in affanno e perché sarebbe meglio avere con sé un powerbank.

Cibarie e farmaci

Fermarsi lungo la strada per mangiare un boccone può essere una buona idea, ma a volte il tempo è tiranno e se siete costretti a raggiungere la vostra destinazione nel minor tempo possibile allora potreste valutare la possibilità di portare con voi qualcosa da mangiare velocemente. La scelta migliore sono panini e sandwich, immediati da consumare e in grado di fornirvi energia a sufficienza per continuare il viaggio.

Non dimenticate di portare anche qualche bottiglia d’acqua, evitando accuratamente alcolici se a guidare siete voi. Chi dovesse avere bisogno di farmaci per patologie specifiche, come il diabete, per esempio, deve necessariamente avere con sé i medicinali indispensabili e non farebbe male disporre anche di farmaci da banco, per combattere un’emicrania improvvisa che potrebbe rovinare il vostro buonumore.

Capi di vestiario

A seconda della distanza che dovrete coprire, potreste ritrovarvi anche a passare la notte fuori casa, pertanto è sempre buona norma portare con sé almeno un paio di vestiti di ricambio, utili anche in caso d’emergenza.

Qualora vi stiate recando a seguire la Fiorentina, sia in casa sia in trasferta, nello zaino dovrete assolutamente trovare posto per una sciarpa e per il cuscinetto da poggiare sul seggiolino dello stadio, rigorosamente viola e con il logo della “Fiore”. Dando ovviamente per scontato che la maglietta di Ribery e il cappellino l’abbiate già indossati.

Attrezzatura fotografica

Gli amanti di questo hobby generalmente non si muovono di casa senza una compatta o una reflex poiché sanno bene che anche un semplice viaggio di lavoro si può rivelare un’occasione d’oro per scattare qualche fotografia di luoghi diversi da quelli che si frequentano solitamente.

In questo caso non esiste un equipaggiamento consigliato poiché ognuno ha le proprie preferenze: c’è chi scatta foto di fiori e quindi deve portare con sé obiettivi di tipo macro, chi vuole riprendere il proprio calciatore preferito durante un’azione esaltante deve avere un teleobiettivo e così via. Pertanto ricorda semplicemente di partire con il tuo zaino carico e pronto all’uso: batterie di scorta, flash in caso di foto notturne, filtri per la luce e schede SD per non restare a secco di spazio di archiviazione.

Cosa non portare

Esistono anche degli strumenti che sarebbe meglio non portare mai con sé, come armi improprie che potrebbero cacciarvi in qualche guaio. Soprattutto se state andando a vedere una partita, dovete fare attenzione affinché nel vostro zaino non abbiate oggetti proibiti come strumenti appuntiti o anche accendini.

A tal proposito bisogna dunque lasciare anche a casa, o in auto, oggetti che potrebbero tornare utili come degli ombrelli per proteggersi dalla pioggia. Al posto di questi potrete comunque fare affidamento su ottimi impermeabili come i K-Way, sempre alla moda e indossabili anche al di sopra del cappotto.