Organizzato corteo per i tifosi della Fiorentina in Svizzera. I dettagli

I tifosi della Fiorentina hanno già raggiunto (o stanno raggiungendo) Basilea per una grande trasferta europea. Tra poco la Viola si giocherà l’opportunità di accedere a una finale europea dopo 30 anni, con circa 2000 tifosi al seguito anche in Svizzera.

L’Associazione Tifosi Fiorentini, su Facebook, ha chiarito le modalità di accesso allo stadio. La Polizia svizzera ha organizzato un Corteo, che partirà dal punto stabilito alle 18. Restringenti le richieste della Polizia locale, la quale non transigerà comportamenti non consoni, tra i quali l’accensione di fumogeni. In confronto all’invasione dei tifosi del Basilea a Firenze, sicuramente un’altra storia.