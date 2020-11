Orlandini: “Iachini è un buon allenatore ma non è adatto alle ambizioni della Fiorentina. All’interno della società l’impressione è che ci sia un po’ di difficoltà nel delineare i ruoli”

L’ex calciatore della Fiorentina Andrea Orlandini a TMW ha parlato delle ultime difficoltà dei viola e del tecnico Iachini: “Con Beppe ho un gran rapporto di amicizia, è un buon allenatore ma non è adatto alle ambizioni della Fiorentina. Dopo la stagione scorsa non l’avrei confermato. So che anche la dirigenza voleva cambiare, ma Commisso no. In estate si poteva andare a cercare De Zerbi e Juric, sono molto bravi e non costano troppo. La Fiorentina attuale non la vedo bene, nè sul piano tecnico che tattico, basti vedere l’ultima prova: come si fa a presentarsi a Roma con due mezzepunte come Ribery e Callejon avendo tre centravanti tutti e tre in panchina? Anche la società ha le sue colpe, visto che non è arrivato un centravanti di livello. L’impressione è che ci sia un po’ di difficoltà nel delineare i ruoli: il presidente mi sembra una gran persona, ma deve far lavorare i suoi dirigenti, serve una persona importante che gestisca le operazioni e ora come ora non la vedo”.

