Orlando: “Ad oggi, Chiesa è il miglior esterno d’attacco di tutta Europa”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue parole sulla vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia: “Federico Chiesa è stato il giocatore più decisivo della Nazionale: ieri sera sembrava l’unico in grado di poter fare la differenza. Ad oggi, lo ritengo il miglior esterno d’attacco di tutta Europa. Futuro della Nazionale? A centrocampo e in attacco abbiamo dei giovani talenti che nei prossimi mesi potranno crescere e migliorare ulteriormente. In difesa, invece, Chiellini e Bonucci sono un po’ anzianotti e non è scontato che arrivino ai Mondiali di dicembre 2022 con la stessa condizione avuta durante l’Europeo“.