Orlando: “Antognoni si è stufato di fare l’uomo immagine. Barone e Pradé gli hanno chiuso tutte le strade”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio Toscana: “Ho sempre detto che Gattuso non mi faceva impazzire, mi ha sempre dato l’impressione che sia bravissimo nella costruzione del gruppo ma meno a livello tattico. Il suo arrivo, però, mi ha dato la certezza che Commisso volesse fare un gran mercato. La Fiorentina non ne esce bene da questa situazione, ma se tutto questa porta a Italiano e alla volontà di aprire un ciclo con lui allora è la scelta giusta. Antognoni? Quando lui è tornato con i Della Valle, sapevamo benissimo il perché di quella scelta. Giancarlo aveva delle grandi aspettative, con Commisso avevano parlato di ruoli importanti ma alla fine non si è concretizzato niente. Credo che Barone e Pradè gli abbiano chiuso completamente tutte le strade. Non ha più voglia di fare l’uomo immagine, si è stufato: vuole avere anche potere decisionale. Antognoni poteva fare il Maldini del Milan, ma così non è stato”.