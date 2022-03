Orlando: “Champions? Sarebbe bellissimo, ma il quarto posto alla fine sarà della Juventus. Ma la Fiorentina è superiore a Lazio e Roma”

L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando, intervistato dal Brivido Sportivo, ha parlato delle possibilità Champions per i gigliati: “Sarebbe bellissimo per i tifosi viola, ma penso che alla fine il quarto posto sarà della Juventus. È vero che non mostra un buon calcio, però il traguardo è troppo importante e penso che, in un modo o nell’altro, lo raggiungerà”.

Poi ha concluso: “Però vedo la Fiorentina superiore alle due romane. Sia Roma che Lazio le vedo dietro ai viola. E questo per merito di Vincenzo Italiano che con il suo gioco sta facendo davvero la differenza”.