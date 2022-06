Orlando: “La Fiorentina è già indietro, i tifosi sono preoccupati. Italiano alla Juventus sarebbe una presa in giro incredibile”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Tuttomercatoweb.com in merito alla situazione in casa viola: “Non c’è chiarezza, neanche su Italiano, che non sappiamo se rinnoverà. Il tifoso è arrabbiato perché sembra non esserci una progettualità. Lo stesso Torreira era un perno del gioco della Fiorentina. Come lui, non ci sarà Odriozola e Milenkovic potrebbe partire”.

E aggiunge: “L’ultimo anno è stato molto positivo, il campionato è andato alla grande. Adesso serve fare il passo in avanti e costruire una rosa adatta anche alla Conference League. Ad esempio, serve un altro attaccante oltre a Cabral. Visti gli addii, poi, occorrono tanti acquisti e siamo già indietro. Aspetterò, ma la situazione non mi convince ed è normale che i tifosi si preoccupino”.

A una supposizione riguardante un eventuale spostamento di Italiano alla Juventus, risponde: “Per ora ha sempre vinto tutte le sue sfide, ma non credo sia ancora pronto per quei livelli. In più, per i tifosi fiorentini sarebbe una presa in giro incredibile”.