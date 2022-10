Orlando: “La Fiorentina gioca male eppure Italiano insiste con le sue idee. E’ ambizioso, ma nel calcio serve elasticità”

L’ex giocatore viola Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio del momento che sta attraversando la Fiorentina: “E’ una squadra diversa, che gioca male ed è in difficoltà così come lo è il suo allenatore. Non capisco perché Italiano continui con questo 4-3-3 che non sta dando risultati, quando le cose vanno male bisognerebbe cambiare qualcosa. Capisco che lui sia sempre molto convinto delle sue idee, ma nel calcio serve elasticità”.

E poi, sempre sul mister, ha aggiunto: “E’ una persona ambiziosa, evidentemente si sente soddisfatto del proprio lavoro. Solo che poi Jovic da prima punta non rende semplicemente perché non lo è, il regista manca eppure si gioca col centrocampo a tre. Se non cambia qualcosa, la Fiorentina continuerà a giocare lenta e in orizzontale”.