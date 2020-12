Orlando: “Nessun calciatore della Fiorentina vince una partita con una giocata individuale. Adesso è un momento in cui i viola…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando a Lady Radio ha fatto il punto su alcune tematiche di casa viola: “La Fiorentina ha tutto il tempo per correggere la propria situazione. Adesso è un momento in cui i viola dovranno pensare solamente alla salvezza diciamo. Poi sarà fondamentale anche il mercato di gennaio per correggere alcune situazioni. Centrocampo viola? Se prendiamo uno ad uno i centrocampisti viola sono tutti ottimi calciatori, questo è senza discussione. Non mi sembra un centrocampo disastroso come viene dipinto. Il problema maggiore della Fiorentina è sicuramente l’attacco. Nessun calciatore della Fiorentina vince una partita con una giocata individuale”.

