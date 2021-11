Orlando: “Non succederà mai più di prendere due gol così. Dopo aver preso la rete del pareggio, la Fiorentina doveva tenersi il punto”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio Toscana.

Di seguito il suo pensiero: “La squadra di Italiano ha avuto molta sfortuna, non succederà mai più di prendere due gol così. Ma in una partita dominata in quel modo, dopo aver preso il gol dell’1-1, ci sta di mettersi dietro e tenersi il punto. O anche di ricaricare le pile e provare a trovare la vittoria nel recupero, dopo aver rifiatato per qualche minuto”.

Prosegue così Orlando: “Sampdoria? La Fiorentina dovrà rialzarsi subito, i blucerchiati stanno bene e sono reduci da due vittorie in fila. Sul piano del gioco la squadra di Italiano è una garanzia, io sono abbastanza tranquillo. E aggiungo che il turno infrasettimanale arriva nel momento giusto, perché ti permette di tornare in campo per cercare di riscattarsi subito”.