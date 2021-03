Orlando: “Per il Milan sarà dura contro la Fiorentina. La squadra viola ha trovato in Vlahovic quello che cercava”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore viola Massimo Orlando che intervenuto anche sulla prossima partita della Fiorentina contro il Milan. Queste le sue parole: “Sarà una partita dai due volti. La Fiorentina è rigenerata dopo la vittoria a Benevento con un Vlahovic in grande forma che ha trovato il suo 12esimo gol stagionale. La formazione di Prandelli ha trovato in lui l’attaccante che cercava. Quando ti ritrovi a fare a meno di tanti titolari come sta facendo Pioli diventa dura. Sarà interessante vedere la reazione dei rossoneri dopo l’eliminazione in Europa League, ma sarà dura. Da sempre giocare il giovedì ha comportato problemi poi per le squadre che giocano di domenica in campionato”.