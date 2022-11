Orlov: “Kokorin non ha mai compreso il suo talento. Ha avuto opportunità ma non ha saputo allenarsi come Ronaldo e Messi”

Il commentatore sportivo russo Gennady Orlov ha parlato dell’attaccante a Sport 24 di Aleksandr Kokorin. L’attaccante della Fiorentina, ora in prestito all’Aris Limassol, fa sempre parlare molto di sé in patria. Orlov ha commentato così: “Ovviamente Kokorin non ha mai realizzato il suo talento. Era molto capace. Sia Capello che Hiddink ne hanno parlato bene. Gli sono state date opportunità perché molto promettente”.

Ha aggiunto: “Però la formula per un calciatore di successo è il talento più la capacità di allenarsi con talento. Come fa Ronaldo. Probabilmente anche Messi. Sta anche bene, nonostante la sua età”.