Orrico: “La Fiorentina è più forte dell’anno scorso, a Milano può fare risultato. Chiesa lo avanzerei.”

L’allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Ora può rischiare qualcosa in più, avere arroganza tattica. La Fiorentina di quest’anno è più forte dell’anno scorso. Questa squadra può fare risultato a Milano, quando una squadra è ben equilibrata non è detto che gli squadroni non paghino dazio”

E sull’attacco: “Chiesa non dovrà fare quel superlavoro sempre, è sprecato tutto quel lavoro. Io spero che arrivino all’idea di avanzarlo di una ventina di metri. Il terzino c’è nella Fiorentina, non lo fa lui. Difendere a cinque non significa marcare Young.