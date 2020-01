Orrico: “Resto dalla parte di Montella, la Fiorentina ha fatto un mercato come quelli degli ultimi Della Valle. Se poi si rompono i due migliori…”

A Radio Bruno l’ex allenatore Corrado Orrico parla del cambio di panchina viola, spezzando una lancia a favore di Montella: “Mi aspetto che ci sia una reazione da parte della Fiorentina perché il cambio d’allenatore provoca sempre questo. La Fiorentina non ha fatto una bella squadra, se poi le manca Ribery che aveva dato un senso a tutto il gruppo e Chiesa ha i pensieri da un’altra parte, allora buonanotte. Vuol dire che l’allenatore è uno dei meno colpevoli. Hanno raccattato un po’ dal mercato ma quella era la politica dei Della Valle, che volevano andarsene e allora facevano le cose un po’ così. I Della Valle si erano stufati dopo aver fatto comunque delle buone cose. Il peggioramento di Montella? La critica era molto severa con lui anche in passato, quest’anno c’era bisogno anche di un po’ di fortuna e di molta pazienza. Giocare bene non è una colpa, è un’ambizione che ogni allenatore dovrebbe avere. Bisogna vedere se Iachini pagherà il prezzo di Montella, cioè la pochezza generale della rosa. Io rimango comunque dalla parte di Vincenzo, che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Ora la Fiorentina cambierà gioco, batterà la strada dell’aggressività, più prudente e meno spettacolare”.