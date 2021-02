Orrico: “Servono i gol dei centrocampisti. Prandelli ha fatto lo psicologo”

L’ex allenatore dell’Inter, attualmente opinionista, Claudio Orrico durante un collegamento con Radio Bruno ha commentato i principali temi in casa Fiorentina: dalla mancanza di reti alla svolta dopo l’arrivo di Prandelli sulla panchina viola. Queste le sue parole: “Non è che la Fiorentina ha un problema di gol. Sono dell’idea che adesso ai viola mancano reti da parte dei centrocampisti. Solitamente ogni squadra ne ha uno che segna un po più degli altri. Alla Fiorentina cosi non è. Castrovilli ha le qualità anche se è normale che possa sbagliare qualche partita. Dovrebbe inserirsi un pochino di più in area di rigore, questa può essere una sua mancanza. Non credo che la maglia numero 10 gli pesi. Prandelli? Ha riordinato una situazione caotica: è stato una sorta di psicologo all’interno dello spogliatoio viola, anche se di qui alla fine della stagione il percorso è ancora lungo. Sono comunque fiducioso: un allenatore come lui prima o poi trova la strada giusta per far rendere una squadra che le qualità le ha”.