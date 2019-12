Orsato, ma la conosci la norma del vantaggio? E quanta fretta per ammonire Castrovilli

L’anticipo della 17esima giornata di serie A tra Fiorentina e Roma è stato diretto da Daniele Orsato di Schio, suoi assistenti Tegone e Del Giovane, al VAR Aureliano.

Primi quindici minuti molto spumeggianti con le due squadre che sia affrontano a viso aperto. Al 13′ gol annullato a Vlahovic, ma la posizione dell’attaccante viola è ampiamente irregolare. Al 19′ invece è la Roma a passare in vantaggio: regolare la posizione di partenza di Zaniolo che manda in rete Dzeko. Un minuto dopo giallo per Pezzella che cintura Zaniolo al limite dell’area. Nel finale della prima frazione vanno sul taccuino alla voce ammonizione sia Zaniolo, falloso su Dalbert, che lo stesso terzino brasiliano che ricambia al giovane attaccante giallorosso.

Si passa al secondo tempo e subito al 47′ arriva l’ammonizione per Kolarov che atterra Castrovilli, la palla finisce a Vlahovic ma Orsato interrompe senza concedere vantaggio, cosa che clamorosamente si ripete al 57′ quando per ammonire Diawara, falloso su Vlahovic, interrompe un pericoloso contropiede viola. Al minuto 64′ episodio curioso in area giallorossa, con Castrovilli che cade, Orsato lo ammonisce per simulazione, il contatto con Mancini invece c’è eccome, magari non da calcio di rigore ma nemmeno da giallo per il numero otto viola. Nel finale di gara da segnalare solo l’ammonizione a Vlahovic per proteste.

Buona la gara di Orsato che arbitra con la sua solita esperienza, caratteristica questa che però non lo supporta nei due vantaggi non concessi alla Fiorentina.