Orsi: “Firenze dovrà essere paziente con Italiano. Vlahovic? Non credo la Fiorentina abbia voglia di creare problemi dove non ci sono”

L’ex calciatore e attuale commentatore Fernando Orsi ha parlato a Lady Radio intervenendo sui temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Gattuso era un allenatore esperto ed era una sicurezza. Italiano a La Spezia ha fatto discretamente bene ma alla Firenze deve dimostrare di poter far bene anche in piazze grandi. L’importante è che gli si dia tempo, perché è un allenatore nuovo, in un ambiente nuovo. I tifosi sono stufi del rendimento della squadra, ma deve avere pazienza anche l’ambiente oltre alla società. Giovani? Italiano è un allenatore che gli può dare fiducia, ma alla Fiorentina adesso serve un mix sicuro tra esperienza e gioventù.

E su Dragowski: “Il problema della Fiorentina non assolutamente il portiere, un anno fa forse non era così esperto e sicuro. Ma è cresciuto molto e sarà la sicurezza della squadra”

E sull’attacco: “Come possiamo avere incertezze su Vlahovic? Prandelli ci ha visto lungo, anche se per tutti è stata una sorpresa. Non penso che la Fiorentina voglia creare un problema che non c’è. Dovranno prendere gli esterni più che attaccanti puri”