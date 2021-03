Orsi: “Prandelli? Un grande esempio di come molte volte devi prendere spunto da situazioni in cui non tutto è roseo, bello o dorato”

L’ex portiere e allenatore Fernando Orsi, oggi commentatore tecnico per Sky Sport, è intervenuto in diretta a TMW Radio, iniziando dalle dimissioni di Prandelli alla Fiorentina: “La sua vita è stata costellata di tragedie, di cui una fondamentale e importante che l’ha segnato per la vita: a questi livelli la pressione c’è, è tanta e grande e spesso il riscontro economico, anche importante, non basta. Già dopo il Benevento aveva detto di essere stanco, poi dopo il Milan non so cosa sia successo, ma meditava già questa decisione. Un grande esempio di come molte volte devi prendere spunto da situazioni in cui non tutto è roseo, bello o dorato: siamo tutti umani, con debolezze, e questo lavoro è di ansia e adrenalina, tante persone non riescono a reggerle. Prandelli però ha lasciato un solco importante nel nostro calcio: la semifinale con la Spagna campione d’Europa è una delle ultime cose che possiamo vantare a livello di Nazionale”.