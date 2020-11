Il commentatore di Sky Sport Fernando Orsi ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche sulla Fiorentina. Queste le sue parole: “Sarebbe l’ora che la società viola facesse una squadra forte per il salto di qualità. Sono tre anni che cercano una punta e hanno preso Kouame. Non fai meglio a spendere 20 milioni e pendere Milik? Avrebbero dovuto pensarci non nelle ultime ore di mercato”.

