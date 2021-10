Orsi: “Vlahovic? Se la piazza di Firenze riesce a supportare questa situazione io non credo che lui si tirerà indietro”

A Radio Bruno Toscana, l’allenatore Fernando Orsi ha parlato di vari temi di attualità viola: “Per vincere bisogna tirare in porta, la Lazio lo ha fatto un paio di volte e Pedro ha fatto un gran gol. La Fiorentina ha tenuto il campo tutta la partita ma non è stata pericolosa”.

Su Dusan Vlahovic, ha aggiunto: “Succede da tutte le parti quando il grande giocatore vede che ha offerte importanti, il professionismo è questo. Ma se la piazza di Firenze riesce a supportare questa situazione io non credo che Vlahovic si tiri indietro. Per la pace di tutti e per la maglia io credo che Vlahovic vada applaudito perché è il giocatore più forte della Fiorentina