Orsolini in caso di partenza di Chiesa? Intanto Mihajlovic lo striglia: “Se non si sveglia finisce in tribuna”

E’ stato spesso accostato alla Fiorentina, e chissà che non possa essere ancora un’opzione valida in caso di addio di Chiesa. Stiamo parlando di Riccardo Orsolini, attualmente in forza al Bologna e di cui ha parlato, con la sua solita schiettezza, Sinisa Mihajlovic: “Con Orsolini ho parlato in privato e sono stato chiaro: se non si sveglia finisce in tribuna”. Una provocazione, alla quale Orsolini dovrà rispondere sul campo. Mentre Pradè continua a tenerlo d’occhio in caso di necessità in futuro…

