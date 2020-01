Orsolini: “La Fiorentina ha fatto un tiro e un gol. Pareggio meritato, ma ancor più giusta sarebbe stata una nostra vittoria”

L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, autore del gol decisivo per il pareggio finale, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita: “L’abbiamo ripresa per i capelli anche se questa era una partita da vincere secondo me. Abbiamo dominato per tutti i novanta minuti, loro hanno fatto un gran gol sull’unico tiro in porta. Avremmo meritato qualcosa di più, ma siamo stati bravi a riprenderla e ad evitare una sconfitta immeritata. Ho sbagliato tanto, ma fa parte del mestiere. All’ultimo minuto invece non ho sbagliato, proprio ieri il mister Mihajlovic mi spiegava come calciare le punizioni. E’ un maestro, non posso che imparare da lui. Nazionale? Penso a far bene a Bologna, se poi mister Mancini mi chiamerà per me sarebbe un orgoglio”.