Orsolini, la Fiorentina in vantaggio sul Torino

Orsolini in viola, secondo quanto riporta Torinogranata.it, è più di un’idea. Bologna non ha ricapitalizzato come la Juventus e non ha alle spalle fondi esteri, quindi in qualche modo deve rientrare delle ultime spese.

Ecco perché Riccardo Orsolini partirà e al momento è in ballo tra Torino e Fiorentina, le due che più di altre si sono fatte vive con i rossoblu. Entrambe lavorano per far calare il prezzo, ma ce n’è una più in vantaggio dell’altra e non sono i granata.