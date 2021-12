Orsolini non basta al Bologna, dopo la Fiorentina rossoblù sconfitti anche dal Torino Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finito il lunch match di questa 17esima giornata di Serie A tra Torino e Bologna. Dopo essere stati sconfitti dalla Fiorentina al Dall’Ara, i rossoblù hanno ceduto il passo anche ai granata, uscendo sconfitti per 2-1. I padroni di casa sono andati due volte in vantaggio grazie al gol di Sanabria al 24esimo del primo tempo e allo sfortunato autogol di Soumaoro al 69esimo della ripresa. Dieci minuti dopo dal dischetto Orsolini ha realizzato il rigore che però non è servito al Bologna per raggiungere il pareggio nel finale.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 39, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 30, Juventus 28, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Torino 22, Sassuolo 20, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.