Osimhen trascina il Napoli e il Verona stavolta si ferma, a distanza dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria per il Napoli nell’unica gara delle 15, sul campo del Verona, reduce dal pareggio di Firenze. Successo per 2-1 deciso dalla doppietta di Osimhen, con un gol per tempo, poi a dieci dalla fine il gol di Faraoni e subito dopo l’espulsione di Ceccherini che di fatto chiude la gara. Gialloblù che restano così a -5 dalla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 63, Napoli 60, Inter* 58, Juventus 56, Atalanta*, Roma 47, Lazio, Fiorentina* 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 34, Bologna* 33, Empoli 32, Spezia, Udinese** 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana* 16.

*una partita in meno