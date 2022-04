Ospina fermato dall’influenza: la Fiorentina vedrà all’opera uno dei suoi obiettivi nella sfida tra Napoli e Roma

Tra i tanti nomi accostati alla Fiorentina per ricoprire il ruolo di primo portiere l’anno prossimo, c’è anche quello di Alex Meret. 25 anni, ormai da tempo è ufficialmente il numero dodici di Ospina al Napoli, anche per colpa dei numerosi infortuni in cui è incappato. Ogni volta che Meret sembrava essersi ripreso le chiavi della porta, puntualmente arrivava un acciacco che permetteva a Ospina di tornare in campo.

Stavolta, però, i ruoli si sono invertiti. Il colombiano infatti, a causa di un attacco influenzale, non è stato convocato per la partita contro la Roma, di scena tra pochi minuti. Sarà dunque Meret a difendere i pali del Napoli, due mesi dopo l’ultima volta (conto il Barcellona in Europa League). Un’occasione anche per la dirigenza della Fiorentina di vederlo all’opera in una partita molto impegnativa.