Ospite speciale al Gran Premio di Monza: Batistuta premia Leclerc per la Pole Position

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta era presente all’autodromo di Monza per assistere alle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula 1. L’argentino, dopo aver assistito all’intera sessione dai box come ospite della scuderia Alpine, ha poi consegnato il premio del più veloce di giornata al pole man Charles Leclerc. L’ex viola è rimasto in Brianza dopo aver partecipato qualche giorno fa alla “Partita del Cuore” e rientrerà a Firenze nella giornata di domani.

Ecco le immagini di SkySport: