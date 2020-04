Osvaldo si scaglia contro un giornalista: “Sei grasso e invidioso di me. Io non ho mai leccato il c*** per arrivare dove sono arrivato”

Un talento che avrebbe potuto sicuramente raccogliere di più nel corso della propria carriera: Daniel Osvaldo ha spesso fatto parlare di sé sia in campo che fuori. L’ex attaccante di Fiorentina, Juventus, Inter e Roma ha oggi attaccato pesantemente un giornalista che lo criticava in Argentina. Intervenuto sul proprio profilo ‘Instagram’, il centravanti del Banfield non ha usato mezzi termini per rispondere al giornalista che lo aveva preso di mira: “Questo è un messaggio per il grasso Palacios. Senti grasso, la faccio breve. Sai qual è la differenza tra me e te, bambola? Che io non ho mai dovuto leccare il culo a nessuno per arrivare dove sono arrivato. E soprattutto non ho mai dovuto fare una liposuzione per guardarmelo. Lo vedo, guardo in basso e lo vedo. Non ho bisogno di alcuna dieta. Quindi forse sei invidioso di me grasso. Eh, che ne dici? Pensaci”.