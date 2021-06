“Ottimi rapporti con la Fiorentina, Maleh può avere un futuro importante. Ferrarini ha talento”

Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, è intervenuto a Lady Radio: “Maleh è stato un giocatore decisivo dall’inizio della stagione, la sua crescita è stata esponenziale e può avere un futuro importante. Adesso è della Fiorentina, ma non so che decideranno che fare. A noi piacerebbe riaverlo, ma deciderà il club viola con il quale abbiamo ottimi rapporti. A Venezia il giocatore si è trovato molto bene e qui potrebbe crescere ulteriormente. Ad oggi, però, presumo che la Fiorentina ha intenzione di vedere il giocatore in ritiro. Noi aspettiamo le decisioni del club e nel frattempo organizzeremo la squadra”.

Collauto si sofferma poi su Ferrarini, altro talento della Fiorentina in prestito al Venezia nell’ultima stagione: “E’ un ragazzo di talento, ha fatto molto bene al Venezia e adesso dovremo prendere anche noi delle decisioni. Non abbiamo parlato né col giocatore né con la Fiorentina, lo faremo nei prossimi giorni”.