Otto mesi dopo, il ritorno di Commisso sulle tribune del ‘Franchi’ e accanto a lui purtroppo ci sarà anche Igor

Era il 3 dicembre 2021 e Rocco Commisso rientrava di fretta e furia, e in anticipo sulla tabella di marcia, negli Stati Uniti: colpa di un problema di salute che poi lo ha afflitto per qualche settimana. In questi giorni, quasi otto mesi dopo, il patron invece è rientrato in Italia per assistere al via della nuova stagione e riallacciare possibilmente il filo con quel 3-1 alla Samp a cui aveva presenziato pochi giorni prima del ritorno a casa. Commisso in tribuna quindi e insieme a lui ci sarà purtroppo anche Igor, fermato da un problema muscolare e out dalla gara di stasera con la Cremonese.