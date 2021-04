Otto partite, otto punti, otto sconfitte e otto gol: un numero ricorrente nel finale di stagione della Fiorentina

OTTO: Come le partite rimaste in questa stagione. Si parte sabato con la trasferta di Sassuolo. Poi un’altra gara lontano da Firenze, quella contro l’Hellas Verona nel turno infrasettimanale. Il big match contro la Juventus arriva al Franchi il 25 aprile, poi Bologna (trasferta), Lazio (casa), Cagliari (trasferta), Napoli (casa) e Crotone (trasferta).

OTTO: Come i punti che dividono la Fiorentina dalla zona retrocessione. La squadra gigliata è appaiata con il Benevento a 30 punti, il Cagliari terzultimo a 22. In mezzo solo il Torino che sta recuperando punti a 28. Poi c’è il Parma a 20 e un ormai spacciato Crotone a 15. Appena dopo la fine di Sassuolo-Fiorentina sabato ci sarà Cagliari-Parma, gara fondamentale per la lotta salvezza. La classifica laggiù tornerà a muoversi dopo turni di immobilismo totale. Benevento impegnato nella complicata trasferta di Roma contro la Lazio, Torino in casa contro l’altra romana.

OTTO: Come le sconfitte fuori casa della Fiorentina in questa stagione. Troppe. Troppe davvero. La speciale classifica che tiene conto delle gare disputate lontano dalle proprie città vede la squadra gigliata terzultima con il Cagliari a 10 punti. Peggio solo il Parma (9 punti) e Crotone (2 punti). Le due trasferte di Reggio Emilia e Verona devono obbligatoriamente muovere anche questa di classifica per una Viola troppo timida fuori casa.

OTTO: Come i punti guadagnati dalla Fiorentina nelle gare in Serie A contro il Sassuolo nelle ultime quattro stagioni. Sette partite otto punti, in stagioni nelle quali le due squadre si sono spesso spartite il centro della classifica a fine anno. In questa stagione però a dividerle ci sono ben tredici punti.

OTTO: Come i gol di Dusan Vlahovic nelle ultime nove partite giocate. Il bomber che sta trascinando la squadra di Iachini. Non fermatelo, questa Fiorentina ha un disperato bisogno di lui!