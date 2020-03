Oudin: “La Fiorentina mi ha mancato di rispetto l’estate scorsa. Per me è stato un colpo duro da superare”

Vi ricordate Remì Oudin? Il calciatore era stato accostato alla Fiorentina nello scorso mercato estivo, salvo poi trasferirsi dal Reims al Bordeaux. Al portale beIN Sports, il giocatore è tornato a parlare proprio della squadra viola: “Quello alla Fiorentina sarebbe dovuto essere il primo, vero trasferimento importante della mia carriera. Tuttavia direi che non è andato molto bene. La società viola mi ha mancato di rispetto, dando un forte colpo al mio morale. Volevo andarmene dal Reims e per fortuna sono riuscito a farlo comunque, approdando al Bordeaux. Sentivo il bisogno di fare un salto nella mia carriera, ora tocca a me crescere e andare avanti”.