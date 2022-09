Ovchinnikov: “Kokorin ha avuto una carriera eccezionale, è un grande professionista ed è ancora un calciatore di alta qualità”

L’ex calciatore della Lokomotiv Mosca, Sergey Ovchinnikov, ha espresso la propria opinione sulla carriera dell’attaccante, ancora di proprietà della Fiorentina, Alexandr Kokorin, attualmente in prestito all’Aris Limassol.

“Se sono dispiaciuto per Kokorin? No. Ha avuto una carriera eccezionale. Ho visto come si impegna durante l’allenamento. Questo è un grande professionista”.

E poi ha aggiunto: “Ha avuto periodi difficili nella sua carriera, ma è ancora un calciatore di alta qualità”.

Intanto il calciatore sta cercando di mettersi in mostra con la sua nuova squadra, per dimostrare di non essere finito, così come pensano molti personaggi tra Italia e Russia.