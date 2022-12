C’è anche il difensore Pablo Marì tra i giocatori del Monza partiti per Lione per un amichevole di lusso contro il club francese. Il suo recupero dopo il terribile accoltellamento subito in un supermercato di Assago procede bene e potrebbe tornare in campo già nelle prossime ore.

La squadra lombarda tornerà ufficialmente in campo contro la Fiorentina il 4 gennaio in Serie A.