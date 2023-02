Padovan: “La Fiorentina è seconda per tiri in porta in A ma non ha creato occasioni. Il pari non sarebbe stato uno scandalo”

Il giudizio sull’1-0 della Juve allaFiorentina l’ha espresso anche Giancarlo Padovan su Calciomercato.com

“Sulle peculiarità della Fiorentina parlano, oltre che i giudizi di una critica qualificata, anche i numeri. Seconda squadra, dietro solo al capolista Napoli, per numero di tiri in porta, la formazione di Italiano, nel primo tempo contro la Juventus, ha prevalso nel possesso palla, nei cross e nei calci d’angoli. Non, però, nelle occasioni.

Il pari non sarebbe stato uno scandalo, ma non lo è neppure l’annullamento del gol di Castrovilli. Anzi, l’arbitro, oltre al fallo di Ranieri su Locatelli, non ha punito, a metà ripresa, neppure Bonaventura che meritava il secondo giallo per un fallo su Rabiot. Sarebbe stata, forse, un’altra partita. Ma l’esito non poteva cambiare”.