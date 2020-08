Padovan: “Lo STADIO per Commisso è diventato un’ossessione. Le strutture sono importanti, ma si può costruire una squadra forte anche senza”

Il giornalista ed opinionista di Sky Sport Giancarlo Padovan, a Contro Calcio Radio Web ha parlato così delle ambizioni della società viola: “Commisso è ambizioso però si è messo in testa la questione STADIO. Forse è diventato un po’ troppo ossessivo su questa questione. C’è da dire che Commisso purtroppo ha ragione sul fatto che la burocrazia sta rallentando l’Italia. Il Presidente viola ha grandi ambizioni e potrà portare la Fiorentina in alto. Lo STADIO è un fattore importante ma non deve diventare una scusa. Si può fare una squadra forte anche senza STADIO”.

0 0 vote Article Rating