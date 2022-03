Padovan: “Mancini ha colpe ma non deve lasciare. La Fiorentina merita l’Europa League”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione dopo l’esclusione dell’Italia dal mondiale: dal momento no del calcio italiano all’ottima stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“Non vedo perchè Roberto Mancini, che ha dalla sua parte il risultato clamoroso raggiunto lo scorso anno all’Europeo e un contratto Importante fino al 2026, debba rassegnare le dimissioni. Gode anche della stima della Federazione, dei giocatori e di gran parte della stampa. Naturalmente questa eliminazione rappresenta una macchia per la Nazionale Italiana ma anche per la sua carriera: Mancini ci ha dato tanto ma ci ha anche tolto tanto, ovviamente involontariamente. Il problema del gol? Anche gli attaccanti di quindi anni fa non segnavano molto, non abbiamo mai avuto attaccanti straordinari è sempre stato il gruppo a vincere. Se passassimo sotto silenzio questa sconfitta sbaglieremo, dobbiamo capire perchè ci siamo arrivati. Probabilmente non abbiamo preparato la partita con tempo sufficiente: basti pensare che la domenica si è giocato e che i giocatori sono arrivati a Coverciano tra lunedì e martedì. Abbiamo una lega che spesso preme per non far andare i giocatori in nazionale, abbiamo diatribe continue tra lega e federazione, stadi fatiscenti.. Tutto questo influisce sulla caratura del movimento calcistico italiano. La Fiorentina di Vincenzo Italiano? Va ricordato che è li in classifica ma ha ancora una partita da recuperare, oltre il fatto che sta attraversando un periodo di grande forma. A Milano avrebbe meritato di vincere, non ha vinto perche il calcio è strano ma è andata più vicino alla vittoria che alla sconfitta. E’ una squadra che gioca molto bene e mi sorprenderei molto se non andasse in Europa League perchè vorrebbe dire che si qualificherebbe una squadra che non non se lo merita. I viola sono anche una delle poche squadre che hanno sempre onorato la competizione, raggiungendo in più episodi anche le semifinali”.