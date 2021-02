Paganin: “Difficile per la Fiorentina competere con quest’Inter. Commisso ha bisogno di tempo”

L’ex giocatore di Inter e Vicenza Massimo Paganin, ora giornalista per InterTv, durante una lunga intervista a Radio Bruno, ha avuto modo di commentare la sfida di ieri tra la Fiorentina e i nerazzurri. Queste le sue parole: “Ieri al Franchi dopo il 2-0 non c’è stata più partita. Anche se a livello di statistiche, tiri in porta e possesso palla, non ci sono state differenze tra viola e nerazzurri, l’Inter ha dato l’impressione di essere superiore e di poter incidere di piu. La squadra di Prandelli è andata in difficoltà perché le mancavano tre giocatori fondamentali e di certo non parti avvantaggiato e che durante la partita avrai difficoltà. Non ci si deve mai aggrappare alle assenze però quando incontri una squadra come l’Inter può penalizzarti non avere alcuni big. É successo lo stesso ai nerazzurri in Coppa Italia con la Juventus, mancavano Lukaku e Hakimi, ma fa parte delle regole del gioco. Sono dell’idea che rispetto alla gara di andata l’Inter è cresciuta in sicurezza e in mentalità, e ne ha dato dimostrazione in campo. Iachini? C’ho giocato contro e ho avuto il piacere di averlo come allenatore a Vincenza: penso che adesso alla Fiorentina serva un allenatore in grado di portare avanti un preogetto lungo, che possa far crescere la squadra e tutto ciò che gli sta intorno. I progetti di Commisso sono ambiziosi ma serve tempo. I giovani viola? Quelli che mi piacciono di più sono Milenkovic e Vlahovic“.

