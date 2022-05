Il dirigente sportivo ed ex calciatore Massimo Paganin ha parlato a 1 Station Radio: “Un allenatore come Italiano è tanta roba. Ha portato la Fiorentina a rendere al meglio, il movimento ha bisogno di gente così. La proposta di calcio è molto buona e diversa da tutte le altre. Europa? Per la Roma potrebbe essere un grande azzardo fare all-in sulla Conference League, anche perché ogni finale è un 50 e 50. Chissà che non la spunti l’Atalanta in campionato…”