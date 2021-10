Paganini: “I tifosi dello Spezia se la son segnata la partita con la Fiorentina. Italiano? A Firenze quel turn over non lo può fare”

Giornalista Rai di La Spezia, Paolo Paganini ha parlato così del match che attende domani la Fiorentina, a Radio Bruno: “Per tante ragioni, è una partita molto attesa dai tifosi dello Spezia, che arriva da una situazione di risultati non brillanti. Poi c’è ovviamente Italiano, per quello che ha rappresentato per la realtà di Spezia, al primo scontro opposto”.

Il turn over di Italiano? Perplessità giuste. Un conto è farlo allo Spezia, dove Italiano aveva un bonus incredibile, avendo portato lo Spezia in Serie A. Qui poteva permettersi di tutto, Firenze è abituata invece a certi palcoscenici e certi livelli, la rosa è di grande valore e lui ci ha messo del suo, valorizzando giocatori che erano finiti nel dimenticatoio. Firenze però non è Spezia, per crescere bisogna saper gestire certe situazioni. Se esageri col turn over in piazze come Firenze subisci poi critiche, anche giuste, che creano problemi ulteriori”.