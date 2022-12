Pagliari: “Tutte le squadre avranno bisogno di rinforzi dal mercato. Amrabat può essere il grande colpo della prossima sessione”

Ancora qualche giorno e si aprirà ufficialmente il mercato. E ogni club farà qualcosa. Ne è sicuro Silvio Pagliari, procuratore sportivo che intervistato da Calciomercato.com, ha presentato la prossima sessione invernale: “Come sempre ci saranno accorgimenti in ogni squadra, perché tutte hanno bisogno di rinforzi – ha detto l’agente – chi lotta per lo scudetto, chi per un posto in Europa e chi per salvarsi. Penso che tutte le società faranno almeno due o tre operazioni in entrata”.

Poi ha continuato: “Il Mondiale è stata una vetrina internazionale molto importante nella quale alcuni giocatori hanno cambiato il loro valore, come per esempio Amrabat. Lui può essere il grande colpo del prossimo mercato. Adesso quando gioca a due in mezzo al campo è devastante”.