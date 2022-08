Pagliuca: “Secondo di Donnarumma? Gollini può approfittarne”

Quest’oggi, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere di Inter e Bologna Gianluca Paglica ha avuto modo di dire la sua sul futuro portiere della Nazionale italiana: tra i possibili successori di Donnarumma ci mette anche Gollini della Fiorentina. Questo un estratto:

“Gli allenatori oggi vogliono portieri che giochino di più con i piedi, impostando dal basso. La nostra scuola forse si è adeguata in ritardo a questa tendenza. Anche se io resto convinto che la cosa più importante resti come uno para con le mani. Il post Donnarumma? Per mancini può essere sicuramente un problema. Cragno è passato dal Cagliari al Monza ma per ora non gioca. Kerry avrà sino a fine mercato gli spettri di Kepa e Navas e fatica perché non sente davvero la fiducia. Sirigu non aveva squadra e ora rischia di fare il terzo proprio a Napoli. Perin alla Juventus è chiuso da Szczesny. Inter e Milan hanno anche i vice stranieri. Potrebbe approfittarne Gollini ma, in chiave Nazionale, al momento se si dovesse fare male Gigio non vedo un vero secondo.“