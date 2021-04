Pallavicino: “Pradè? Il vero segreto di quella Fiorentina era Macia che fu fatto fuori dall’Uomo Nero. Gattuso a Firenze lo vedo malissimo, non c’entra niente con la città”

Il procuratore fiorentino, Carlo Pallavicino, sulla pagina Facebook, Viola Fun, è intervenuto per parlare del momento attuale della Fiorentina e anche del futuro della squadra: “Gattuso a Firenze? Lo vedo malissimo, non c’entra nulla con la città. Ne vedrei altri meglio. E’ un personaggio alla Iachini, va bene quando c’è da fare il ‘picchia per noi…’, ma qui c’è da allenare prima la città, prima che ancora la squadra. Siccome probabilmente non c’è verso arrivare a Sarri, mi piacerebbe da pazzi De Zerbi“.

Poi ha aggiunto: “Commisso mi piace e molto. Avrebbe bisogno accanto di un Italo Allodi o di un Beppe Marotta, ma mi è sempre sembrato un personaggio che potesse sposarsi con Firenze. Questa proprietà ha sbagliato tantissimo, ma l’imprinting di partenza era giusto. Purtroppo il noviziato si paga. Joe Barone lo conosco poco, non ho capito che personaggio sia. Ho il terrore di questi personaggi vicini alla proprietà, perché abbiamo le esperienze passate ad insegnarcelo, come Luna con Cecchi Gori, Lombardi con i Pontello e un altro, ovvero l’ex presidente della Fiorentina, che non voglio nemmeno nominare. E infatti non so quante colpe possa avere effettivamente ora Pradè sull’andamento della squadra; comunque non dimentichiamoci mai che Pradè ha fatto bene a Firenze perché c’era accanto Macia. Lo spagnolo era il vero segreto di quella Fiorentina. Purtroppo lo fece fuori l’Uomo Nero”.