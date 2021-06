Pampaloni: “Prevista a metà giugno l’uscita del bando per il Franchi. Si procederà in due fasi: vi spiego”

Sono giorni importanti per il futuro dello stadio Artemio Franchi. A breve verrà pubblicato il bando per il concorso di progettazione dell’impianto di Nervi e dell’area di Campo di Marte, che sarà parte integrante del nuovo piano urbanistico.

Ne ha parlato così Renzo Pampaloni, presidente della Commissione urbanistica del Comune di Firenze: “Gli uffici stanno lavorando per far uscire, quanto prima, il bando per il concorso di progettazione e che richiede attenzione per la sua stesura. Sui tempi per l’uscita del bando si ipotizza metà giugno. Nel bando verranno dati dei tempi congrui per dare la possibilità a chi parteciperà di poter redigere un progetto che si preannuncia molto complesso”.

Continua così Pampaloni: “Si procederà in due fasi. Nella prima verranno valutati tutti i requisiti per poter partecipare; nell’ultima fase verranno ammessi otto progetti. Il vincitore svilupperà anche le fasi successive della progettazione. È stata, inoltre, deliberata dalla giunta una somma per il premio al vincitore ed il rimborso spese per i restanti classificati. C’è stato l’accordo con l’ordine degli architetti ed è stata attivata una collaborazione con il Consiglio nazionale degli architetti per definire gli strumenti necessari per supportare le procedure concorsuali. Appena saranno maturi i tempi per la presentazione del bando, sarà mia cura invitare l’assessora in Commissione Urbanistica per approfondire il tema”.